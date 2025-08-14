Erzgebirger voller Euphorie: Wenn ein US-Car-Treffen zum Jahresurlaub wird

Auf einem Feld nahe Großolbersdorf werden offiziell erst ab diesem Freitag Trucks und Straßenkreuzer die Blicke auf sich ziehen. Einige Fahrzeug-Enthusiasten kommen aber seit jeher schon deutlich eher.

Insgesamt 510 Meter lang sind die 156 Bauzaunfelder, mit denen Marco Reuter und seine Helfer Mitte dieser Woche das Gelände für ihr 19. US-Car-Treffen abgesteckt haben. Wo genau die Funcruisers Erzgebirge die Zäune auf dem riesigen Feld in der Nähe von Großolbersdorf aufbauen müssen, wussten sie auch diesmal ganz genau. „Die Antwort ist...