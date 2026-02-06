MENÜ
Martin Pährisch aus Drebach hat einen Tag ohne Handy ausprobiert und durchgehalten.
Martin Pährisch aus Drebach hat einen Tag ohne Handy ausprobiert und durchgehalten. Bild: Martin Pährisch
Salome Haase wollte es wissen: Ein Tag ohne Smartphone. Sie konnte richtig gut schlafen.
Salome Haase wollte es wissen: Ein Tag ohne Smartphone. Sie konnte richtig gut schlafen. Bild: Salome Haase
Jens Lindner könnte sich einen Tag ohne Smartphone vorstellen. Das würde die Schnelligkeit aus seinem Leben nehmen.
Jens Lindner könnte sich einen Tag ohne Smartphone vorstellen. Das würde die Schnelligkeit aus seinem Leben nehmen. Bild: Michael Felber
Zschopau
Erzgebirger wagen das Experiment: Ein Tag ohne Smartphone – geht das?
Von Michael Felber
Heute ist Welttag ohne Mobiltelefon. Zwei Drebacher haben es probiert. Was leicht war, was sie vermisst haben und warum der Selbstversuch nachhaltiger wirkte als gedacht.

Die Medizinische Fachangestellte Salome Haase und Logistikplaner Martin Pährisch aus Drebach wollten es wissen. Schaffen sie einen Tag ohne Smartphone? Ja, haben sie. Pährisch am Montag. Haase am Mittwoch. Ihre Auszeit hatten die beiden einen Tag zuvor in ihrem Whatsapp-Status angekündigt.
