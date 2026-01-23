Es liegt nicht an der Bürokratie: Warum die Bauernstube in Krumhermersdorf zum 1. März trotzdem schließt

Hochzeiten, Geburtstage, Vereinsrunden: Die Bauernstube war ein Fixpunkt im Dorfleben. Nun geben die Wirtsleute Ina und Tomas Baase nach 30 Jahren auf. Zschopau kündigt an, das Objekt zu verkaufen – verbunden mit einer Auflage.

Wer in diesen Wochen noch einen Tisch in der Bauernstube Krumhermersdorf ergattern will, braucht Glück. „Man findet keinen Termin mehr“, sagt Ortsvorsteher Heiko Gläser. Gerade das macht den Abschied so bitter: Das Lokal in dem Zschopauer Ortsteil war gefragt – und schließt trotzdem. Ab 1. März bleibt die Gaststätte dicht. Es ist der... Wer in diesen Wochen noch einen Tisch in der Bauernstube Krumhermersdorf ergattern will, braucht Glück. „Man findet keinen Termin mehr“, sagt Ortsvorsteher Heiko Gläser. Gerade das macht den Abschied so bitter: Das Lokal in dem Zschopauer Ortsteil war gefragt – und schließt trotzdem. Ab 1. März bleibt die Gaststätte dicht. Es ist der...