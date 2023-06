Familie in Grünhainichen schockiert: Kater angeschossen

Prime und Dom sind zwei Kater, die sich mögen und bei Familie Bothmann in Grünhainichen ein glückliches Katzenleben führen – bis Mittwoch vor einer Woche. Als Susan Bothmanns Mann am Morgen zur Arbeit fuhr, schien die Welt noch in Ordnung. Der zweijährige Dom lag im Schaukelstuhl vor dem Gartenhaus und schlief. Als Susan Bothmann später das...