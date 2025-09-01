Feuerwehr-Jubiläum im Erzgebirge macht Geschichte lebendig

Zwei Tage lang haben die Hohndorfer Kameraden das 140-jährige Bestehen ihrer Wehr gefeiert. Hingucker war der Festumzug im Großolbersdorfer Ortsteil.

Obwohl der 140. Geburtstag der Freiwilligen Feuerwehr Hohndorf gefeiert wurde, führte der Festumzug durch den Großolbersdorfer Ortsteil zahlreichen Schaulustigen am Straßenrand noch viel ältere Technik vor Augen. „Das älteste Stück war eine Handdruckspritze der Pfaffrodaer Kameraden von 1876“, sagt Mitorganisator Nico Hampel über den...