Gornau: Audi fängt über Nacht Feuer

Als der Fahrzeughalter das Feuer bemerkte, lief er vors Haus, um zu löschen. Das gelang aber erst der Feuerwehr.

Polizei und Feuerwehr mussten in den frühen Morgenstunden des Samstags zu einem Einsatz in die Chemnitzer Straße von Gornau ausrücken. Ein vor dem Haus geparkter Audi hatte Feuer gefangen. Der Brand war im Fahrzeuginneren ausgebrochen, teilte die Polizei am Sonntag mit, die Ursache war bis dato noch nicht geklärt, Ermittlungen laufen. Der...