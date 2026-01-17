MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Zschopau
  • |

  • Im Erzgebirge wird zur Drückjagd geblasen: Was passiert wirklich im Wald, wenn es knallt?

Ingo Reinhold, Tino Kermer und Oliver Büttner (v. l.) blasen die Strecke ab. Dem erlegten Wild wird so die letzte Ehre erwiesen.
Ingo Reinhold, Tino Kermer und Oliver Büttner (v. l.) blasen die Strecke ab. Dem erlegten Wild wird so die letzte Ehre erwiesen. Bild: Joseph Wenzel
Bei der Drückjagd kommen auch Stöberhunde zum Einsatz, um Wild in Dickungen aufzuspüren und dem Jäger entgegenzutreiben.
Bei der Drückjagd kommen auch Stöberhunde zum Einsatz, um Wild in Dickungen aufzuspüren und dem Jäger entgegenzutreiben. Bild: Symbolfoto: Alexander Prautzsch/dpa
Für die Drückjagden werden Forst- und Waldwege weiträumig abgesperrt. Schilder und Sperren machen auf die Jagd aufmerksam.
Für die Drückjagden werden Forst- und Waldwege weiträumig abgesperrt. Schilder und Sperren machen auf die Jagd aufmerksam. Bild: Symbolfoto: Tobias Hamm/Sachsenforst
Forstbezirksleiter Ingo Reinhold war auch zur Drückjagd bei Borstendorf mit dabei und blies am Ende die Strecke mit ab.
Forstbezirksleiter Ingo Reinhold war auch zur Drückjagd bei Borstendorf mit dabei und blies am Ende die Strecke mit ab. Bild: Andreas Bauer/Archiv
Ingo Reinhold, Tino Kermer und Oliver Büttner (v. l.) blasen die Strecke ab. Dem erlegten Wild wird so die letzte Ehre erwiesen.
Ingo Reinhold, Tino Kermer und Oliver Büttner (v. l.) blasen die Strecke ab. Dem erlegten Wild wird so die letzte Ehre erwiesen. Bild: Joseph Wenzel
Bei der Drückjagd kommen auch Stöberhunde zum Einsatz, um Wild in Dickungen aufzuspüren und dem Jäger entgegenzutreiben.
Bei der Drückjagd kommen auch Stöberhunde zum Einsatz, um Wild in Dickungen aufzuspüren und dem Jäger entgegenzutreiben. Bild: Symbolfoto: Alexander Prautzsch/dpa
Für die Drückjagden werden Forst- und Waldwege weiträumig abgesperrt. Schilder und Sperren machen auf die Jagd aufmerksam.
Für die Drückjagden werden Forst- und Waldwege weiträumig abgesperrt. Schilder und Sperren machen auf die Jagd aufmerksam. Bild: Symbolfoto: Tobias Hamm/Sachsenforst
Forstbezirksleiter Ingo Reinhold war auch zur Drückjagd bei Borstendorf mit dabei und blies am Ende die Strecke mit ab.
Forstbezirksleiter Ingo Reinhold war auch zur Drückjagd bei Borstendorf mit dabei und blies am Ende die Strecke mit ab. Bild: Andreas Bauer/Archiv
Zschopau
Im Erzgebirge wird zur Drückjagd geblasen: Was passiert wirklich im Wald, wenn es knallt?
Redakteur
Von Joseph Wenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In den Wintermonaten finden in den Wäldern der Region Drückjagden statt. Dafür wird der Wald für mehrere Stunden gesperrt. Eine Reportage zu einem Ereignis, das ständig auch für Kritik sorgt.

Die Glieder schwer, die Beine voller roter Striemen von den Brombeerranken. Zugegeben: Die zerschlissene Jeans passte ebenso wenig zum Anlass wie die völlig durchnässten Wanderschuhe. Das ist die persönliche Bilanz der Drückjagd im Wald bei Borstendorf am vergangenen Samstag. „Freie Presse“ hatte Gelegenheit, die Veranstaltung zu
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19.01.2026
4 min.
Julian Barnes - heiter mit dem Tod vor Augen
Julian Barnes nimmt Abschied - er hat seinen letzten Roman veröffentlicht. (Archivbild)
Diesen Montag wird Julian Barnes 80 und bringt sein letztes Buch heraus. Der krebskranke Autor verabschiedet sich darin von seinen Lesern - sehr direkt, sehr souverän und sehr witzig.
Christoph Driessen, dpa
19.01.2026
3 min.
Zugunglück bei Garmisch-Partenkirchen: Urteil erwartet
Fünf Menschen kamen bei dem Unglück ums Leben. (Archivbild)
Marode Schienen ließen vor mehr als drei Jahren einen Zug bei Garmisch-Partenkirchen entgleisen. Hätten Bahn-Mitarbeiter die tödliche Katastrophe verhindern können? Das entscheidet nun das Gericht.
13:00 Uhr
3 min.
6000 Zwickauer auf dem Platz der Völkerfreundschaft: Die besten Fotos von der größten Après-Ski-Party des Jahres
 10 Bilder
Der Platz der Völkerfreundschaft in Zwickau verwandelte sich am Samstagabend in einen brodelnden Partykessel. Nicht nur jede Menge tanzbare Hits heizten Gästen ein, sondern auch ein durchaus sportlicher Wettbewerb.
Elsa Middeke
20.12.2025
4 min.
Peta will „Hobbyjagd“ verbieten – laut Forstbezirksleiter hätte das fatale Folgen für den Wald von Freiberg und Flöha
Begeher Silvio Richter (4.v. l.) erhält vom Jagdgenossenschafts-Vorstand Armin Gerkowski ein Präsent für seine ehrenamtliche Arbeit.
Nach dem Jagdunfall von Brand-Erbisdorf spricht die Tierschutzorganisation Peta von „schießwütigen Spaßjägern“. Sachsenforst-Mitarbeiter sehen das anders.
Siiri Klose, Christof Heyden
17:00 Uhr
1 min.
Einsatz im Chemnitzer Stadtzentrum: Galerie Roter Turm musste geräumt werden
Etwa 200 Personen mussten den Roten Turm am Sonntag verlassen.
Die Feuerwehr war am Sonntag an der Galerie Roter Turm in der Chemnitzer Innenstadt im Einsatz. Das Gebäude wurde evakuiert. Das war der Grund.
Alexandra Engert und Denise Märkisch
13.01.2026
4 min.
„Es muss doch eine weniger brutale Lösung geben“ – Kritik an Drückjagden im Erzgebirge
Im Erzgebirge gibt es in dieser Jagdsaison wieder zahlreiche Drückjagden. Das löst Verunsicherung und Kritik aus.
In den hiesigen Wäldern läuft die Drückjagdsaison. Während die einen in solchen Jagden einen wichtigen Baustein ihrer Arbeit sehen, fragen sich andere, ob dabei nicht viel zu viel Wild getötet wird.
Kjell Riedel
Mehr Artikel