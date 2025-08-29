Jetzt hat auch Zschopau einen Barbershop

Zuletzt hat Bakhtiar Ahmad als Dolmetscher gearbeitet. Mit einem Geschäft in der Motorradstadt kehrt er nun zu seinen beruflichen Wurzeln zurück, weil er eine Marktlücke erkannt hat.

Auf der Zschopauer Ludwig-Würkert-Straße sind in dieser Woche auffällig viele Simson-Mopeds abgestellt worden. Grund dafür war aber kein Mopedtreffen, sondern die Eröffnung eines Barbershops. „Dadurch müssen wir nicht erst nach Chemnitz fahren“, sagt Pepe Schröter, der sich in dem neuen Geschäft namens Monaco ebenso die Haare schneiden... Auf der Zschopauer Ludwig-Würkert-Straße sind in dieser Woche auffällig viele Simson-Mopeds abgestellt worden. Grund dafür war aber kein Mopedtreffen, sondern die Eröffnung eines Barbershops. „Dadurch müssen wir nicht erst nach Chemnitz fahren“, sagt Pepe Schröter, der sich in dem neuen Geschäft namens Monaco ebenso die Haare schneiden...