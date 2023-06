Kirchliche Erwerbsloseninitiative Zschopau startet Neuauflage des Lesecafés

In der Kirchlichen Erwerbsloseninitiative Zschopau (Kez) wird wieder gelesen. "Die Begegnung - Manchmal muss man die Dinge nur ein bisschen anders sehen", so lautet der Titel einer Erzählung von Andy Andrews, mit der am Donnerstagabend das Lesecafé in der Kez eröffnet werden soll. Kez-Mitarbeiterin Eike-Maria Falk wird an diesem Abend das Werk...