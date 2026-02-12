MENÜ
  Kita Kunterbunt in Gelenau: Neun gekündigte Mitarbeitende klagen – Termine erst im Herbst

Im Gebäude I der Gelenauer Kita Kunterbunt am Louis-Riedel-Weg sind die Kinderkrippe, der Kindergarten und die Tagespflege untergebracht.
Im Gebäude I der Gelenauer Kita Kunterbunt am Louis-Riedel-Weg sind die Kinderkrippe, der Kindergarten und die Tagespflege untergebracht. Bild: Andreas Bauer/Archiv
Zschopau
Kita Kunterbunt in Gelenau: Neun gekündigte Mitarbeitende klagen – Termine erst im Herbst
Von Mike Baldauf
Nach dem Trägerwechsel zu den Johannitern wirken die Kündigungen im nicht pädagogischen Bereich nach. Neun Betroffene sind laut dem bisherigen Vorstand Torsten Steidten vor Gericht gegangen, teils geht es auch um die Frage eines möglichen Betriebsüberganges.

Während die Johanniter die Kita Kunterbunt in Gelenau übernommen haben, kämpfen ehemalige Beschäftigte um ihre Jobs – vor Gericht. Neun sind nach Angaben des bisherigen Vereinsvorstands Torsten Steidten juristisch gegen ihre Kündigungen vorgegangen. Erste Gütetermine am Arbeitsgericht hat es gegeben.
Mehr Artikel