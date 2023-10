Nach Großbrand im Erzgebirge: Ist der schwerverletzte Hauseigentümer selbst schuld?

Seit der Katastrophe in der Nacht zum Samstag ist das Bauernhaus in Drebach unbewohnbar. Das Feuer war in einer Scheune ausgebrochen, die niederbrannte. Jetzt ermittelt die Polizei.

Die Feuerwehrleute hatten noch nicht einmal ihre Technik weggeräumt, da lief im Erzgebirgsdorf Drebach bereits eine Hilfsaktion an. Die Erzgebirger teilten in den sozialen Medien sowie per Nachrichtendienst Whatsapp den Spendenaufruf für die vom Großbrand betroffene dreiköpfige Familie.