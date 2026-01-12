Netto-Markt in Zschopau öffnet wieder – Umbau dauerte nur eine Woche

Zschopau
Nach nur einer Woche Schließzeit hat der Netto-Markt an der Johann-Gottlob-Pfaff-Straße wieder geöffnet. Der Discounter setzt am Standort auf ein neues Marktkonzept.
Nach einer einwöchigen Schließzeit hat der Netto-Markt an der Johann-Gottlob-Pfaff-Straße in Zschopau am Dienstag wieder geöffnet. Die Filiale von Netto Marken-Discount war seit dem 6. Januar geschlossen, um an ein unternehmensweit neues Markt- und Gestaltungskonzept angepasst zu werden.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.