Zschopau
Netto-Markt in Zschopau öffnet wieder – Umbau dauerte nur eine Woche
Von Mike Baldauf
Nach nur einer Woche Schließzeit hat der Netto-Markt an der Johann-Gottlob-Pfaff-Straße wieder geöffnet. Der Discounter setzt am Standort auf ein neues Marktkonzept.

Nach einer einwöchigen Schließzeit hat der Netto-Markt an der Johann-Gottlob-Pfaff-Straße in Zschopau am Dienstag wieder geöffnet. Die Filiale von Netto Marken-Discount war seit dem 6. Januar geschlossen, um an ein unternehmensweit neues Markt- und Gestaltungskonzept angepasst zu werden.
