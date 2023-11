Netzteilbauer Puls Vario will in Drebach mit Solarstrom autark werden

Der Beginn einer CO2-neutralen Produktion? Das Unternehmen hat eine Fotovoltaikanlage in Betrieb genommen, die den Strombedarf von 85 Eigenheimen decken könnte. Weitere Investitionen sind geplant.

„Wir machen so etwas wie Handyladegeräte für große Industriemaschinen“, antwortet Ronny Arnold auf die Frage, in einem Satz simpel zu erklären, was die Puls Vario GmbH mit aktuell 123 Beschäftigten im Drebacher Gewerbegebiet produziert. Die Netzteilgeräte werden unter anderem für Medizintechnik benötigt und müssen hohen Anforderungen...