  • Plötzlich Ruhe im Wald: Was hinter dem Rückzug des Borkenkäfers im Erzgebirge steckt

Waldbesitzer konnten dieses Jahr aufatmen: Der Borkenkäfer hat im Erzgebirge deutlich geringere Schäden als in den Jahren davor verursacht.
Mit 23 Borkenkäfer-Pheromonfallen überwacht die Untere Forstbehörde das Käferaufkommen im Erzgebirgskreis.
Borkenkäfer und Borkenkäferlarven an der Innenseite der Baumrinde einer Fichte.
Zschopau
Plötzlich Ruhe im Wald: Was hinter dem Rückzug des Borkenkäfers im Erzgebirge steckt
Von Mike Baldauf
Der Holzschädling galt jahrelang als größter Feind der Fichte im Erzgebirge. In diesem Jahr ist er fast nicht mehr spürbar. Revierleiter Mischa Schubert schildert, warum das Jahr 2025 anders verlief – und weshalb Entwarnung trotzdem verfrüht ist.

Die Bilder sind noch präsent: kahlgeschlagene Hänge, monatelange Fällarbeiten, Förster unter permanentem Zeitdruck. Seit 2018 hatte sich der Buchdrucker – eine Borkenkäferart – im Erzgebirge explosionsartig vermehrt.
Mehr Artikel