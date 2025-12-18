Plötzlich Ruhe im Wald: Was hinter dem Rückzug des Borkenkäfers im Erzgebirge steckt

Zschopau
Der Holzschädling galt jahrelang als größter Feind der Fichte im Erzgebirge. In diesem Jahr ist er fast nicht mehr spürbar. Revierleiter Mischa Schubert schildert, warum das Jahr 2025 anders verlief – und weshalb Entwarnung trotzdem verfrüht ist.
Die Bilder sind noch präsent: kahlgeschlagene Hänge, monatelange Fällarbeiten, Förster unter permanentem Zeitdruck. Seit 2018 hatte sich der Buchdrucker – eine Borkenkäferart – im Erzgebirge explosionsartig vermehrt.
