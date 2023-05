Präventionsteam der Polizei kommt in die Region

Die Über-Land-Präventionstour der Polizeidirektion Chemnitz macht auch in diesem Sommer wieder Station in der Region. Am 21. Juni ist es in Olbernhau, am 27. Juni in Marienberg (jeweils von 9 bis 13 Uhr auf dem Markt), am 30. Juni von 9 bis 11 Uhr in Sayda auf dem Lutherplatz und am 20. Juli in Zschopau von 12 bis 16 Uhr auf dem Altmarkt vor Ort....