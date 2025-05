„Rücksichtslos“: Reaktionen zum geplanten Atomkraftwerk am Fuße des Erzgebirges

Die Pläne des tschechischen Energieversorgers ČEZ, in Tušimice bei Komotau ein SMR-Atomkraftwerk zu errichten, hat ein großes Echo ausgelöst. Doch was sagen die Oberbürgermeister und Bürgermeister in den grenznahen Kommunen auf sächsischer Seite des Erzgebirges?

Ein neues Kernkraftwerk am Fuße des Erzgebirges: Diese Nachricht hat in der Region ein großes Echo ausgelöst. „Freie Presse“ berichtete am Montag, dass der staatliche tschechische Energieversorger ČEZ weniger als 20 Kilometer Luftlinie von der Grenze zu Sachsen entfernt ein SMR-Atomkraftwerk errichten lassen will – genauer gesagt in... Ein neues Kernkraftwerk am Fuße des Erzgebirges: Diese Nachricht hat in der Region ein großes Echo ausgelöst. „Freie Presse“ berichtete am Montag, dass der staatliche tschechische Energieversorger ČEZ weniger als 20 Kilometer Luftlinie von der Grenze zu Sachsen entfernt ein SMR-Atomkraftwerk errichten lassen will – genauer gesagt in...