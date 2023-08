Schandfleck mitten in Zschopau: Wenn hinter der Haustür die Wildnis beginnt

Als im Frühjahr 2020 der Bagger an der Chemnitzer Straße in Zschopau erschien, keimte bei Matthias Mehner Hoffnung auf, dass der Schandfleck neben seinem Elternhaus bald verschwinden würde. Das in den 1760er-Jahren errichteten Eckhaus 47 stand viele Jahre leer und verfiel, während seine Eltern ihr Haus daneben nach der Wende denkmalgerecht mit...