So ist die vielleicht bekannteste Thüringer Bratwurst ins Erzgebirge gekommen

In Hohndorf, direkt an der Bundesstraße 174, wirbt „Jurek‘s Imbiss“ mit Thüringer Bratwurst aus Magdala. Seine Gäste freut das. Wie das mit der Vergangenheit des Imbissbetreibers zusammenhängt.

Jurek Thiel sitzt an einem Picknicktisch vor seinem Imbiss. Der befindet sich direkt an der Bundesstraße 174 am Ortsausgang des Großolbersdorfer Ortsteils Hohndorf in Richtung Marienberg. Zwischen 13 und 14 Uhr hat er Zeit für ein Gespräch. Davor war viel los. Wie eigentlich immer um die Mittagszeit. Jurek Thiel sitzt an einem Picknicktisch vor seinem Imbiss. Der befindet sich direkt an der Bundesstraße 174 am Ortsausgang des Großolbersdorfer Ortsteils Hohndorf in Richtung Marienberg. Zwischen 13 und 14 Uhr hat er Zeit für ein Gespräch. Davor war viel los. Wie eigentlich immer um die Mittagszeit.