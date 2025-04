Tödlicher Fahrradunfall im Erzgebirge: 67-Jähriger kommt von Straße ab

Ein Fahrradfahrer ist am Sonntag im Bereich einer Baustelle in Zschopau verunglückt. Was bisher bekannt ist.

Ein Radfahrer ist bei einem Unfall in Zschopau tödlich verunglückt. Nach ersten Angaben der Polizei kam der 67-Jährige am Sonntag auf der Eisenstraße im Bereich einer Baustelle nach rechts von der Fahrbahn ab, stürzte in einen Graben. Dort wurde er von Passanten schwer verletzt gefunden. Er erlag später in einem Klinikum seinen Verletzungen,...