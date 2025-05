Tödlicher Unfall in der Wolkensteiner Wolfsschlucht: Das ist der Stand der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft

Knapp fünf Monate sind seit dem tragischen Unglück vergangen. „Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen und zum Verantwortlichen der Verkehrssicherungspflicht dauern an“, erklärt die Oberstaatsanwältin.

Es war die Schocknachricht am zweiten Weihnachtsfeiertag 2024 in der Region: Eine Frau und ihre Enkelin werden in der Wolfsschlucht in Wolkenstein von einem herabfallenden Baumstumpf getroffen und schwer verletzt. Das erst fünfjährige Mädchen verstirbt drei Tage später. Von Beginn an wird von einem tragischen Unglücksfall gesprochen. Ist die...