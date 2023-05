Unbekannte beschädigen Fensterscheiben in Zschopauer Kita

Unbekannte haben in der Fritz-Heckert-Straße in Zschopau offenbar mittels Steinen insgesamt sechs Fensterscheiben im Kellergeschoss der Kindertagesstätte "Spatzennest" beschädigt. An den Scheiben entstand Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Donnerstag, 14.15 Uhr, heißt es in einer...