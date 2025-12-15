MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Unfall hat sich am Montagmorgen im Kreuzungsbereich der B 174/B 101 an der Heinzebank ereignet.
Ein Unfall hat sich am Montagmorgen im Kreuzungsbereich der B 174/B 101 an der Heinzebank ereignet. Bild: Symbolfoto: Stefan Puchner/dpa
Ein Unfall hat sich am Montagmorgen im Kreuzungsbereich der B 174/B 101 an der Heinzebank ereignet.
Ein Unfall hat sich am Montagmorgen im Kreuzungsbereich der B 174/B 101 an der Heinzebank ereignet. Bild: Symbolfoto: Stefan Puchner/dpa
Zschopau
Unfall im Erzgebirge: B 174 nach Kollision von Lkw und Auto gesperrt
Redakteur
Von Joseph Wenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Bundesstraße 174 ist nach einem Unfall an der Heinzebank aktuell gesperrt. Die B 101 ist nur aus einer Richtung befahrbar. Was bisher bekannt ist.

Ein Unfall hat sich am Montagmorgen im Kreuzungsbereich der B 174/B 101 ereignet. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, kollidierten ein Lkw und ein Auto. Der Rettungsdienst sei aktuell angefordert. Genaue Information zu den Beteiligten, etwaigen Verletzten sowie zum Hergang liegen noch nicht vor.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13.12.2025
4 min.
„Ich kenne es ja nicht anders“: Wie eine 16-Jährige mit ihrem schwerbehinderten Bruder umgeht
Carina Czok mit ihrem Bruder Toni.
„Leser helfen“ in Glauchau: Die Familie von Tony hat einen aufwendigen und schweren Alltag. In den ist auch seine 16-jährige Schwester eingebunden. Doch sie hat ihre eigene Strategie.
Stefan Stolp
22.09.2025
1 min.
Unfall auf B 174 im Erzgebirge: Drei Personen verletzt
Ein Unfall hat sich am Montagmorgen auf der B 174 ereignet.
Ein Pkw ist von der Fahrbahn abgekommen. Die Bundesstraße musste für den Rettungseinsatz voll gesperrt werden.
Joseph Wenzel
11.12.2025
1 min.
Unfall auf B 174: 24-jährige Fahrerin kommt nach Überschlag ins Krankenhaus
Ein Unfall hat sich am Donnerstagmorgen auf der B 174 ereignet.
Ein Unfall auf der Bundesstraße 174 sorgt am Donnerstagmorgen für Verkehrsbehinderungen. Die Polizei hat inzwischen weitere Details bekanntgegeben.
Joseph Wenzel
14.12.2025
4 min.
Konzert mit Stefanie Hertel in Rodewisch: Wenn die Feuerwehr mit Atemschutz anrückt
Stefanie Hertel, Johanna Mross und Lanny Lanner bei ihrem Auftritt im Ratskellersaal Rodewisch.
Die Brandschutzmängel im Ratskellersaal hatten das Konzert zur Zitterpartie werden lassen. Am Freitag fand es nun statt - mit Auflagen, die der Rodewischer Wehrleiter auf der Bühne erklärte.
Sylvia Dienel
10:37 Uhr
5 min.
Charaktertest ohne den Kapitän: Für die Niners Chemnitz beginnen am Dienstag in Litauen zwei Wochen der Wahrheit
Enttäuschung pur bei Niners-Kapitän Kaza Kajami-Keane während des Spieles am vergangenen Freitag gegen Würzburg. Am Dienstag in Litauen wird er verletzt fehlen.
Nachdem sich der Geschäftsführer klar hinter Trainer und Team gestellt hatte, gab es eine Nicht-Leistung gegen Würzburg. Eine kommentierende Analyse zu einer Situation, die bedenklicher ist als vor einem Jahr.
Thomas Reibetanz
10:30 Uhr
4 min.
Im ehemaligen Milchladen: Erzgebirger verkauft handgemachte Liköre in Chemnitz
Roy Walter Stein in seinem Geschäft „The Distillery“ auf der Reitbahnstraße.
Zwölf Jahre lang arbeitete Roy Walter Stein als Architekt. Dann musste eine Veränderung her. Schon länger verkauft er erzgebirgische Spirituosen. Für Events hat er nun einen Raum in Chemnitz.
Elisa Leimert
Mehr Artikel