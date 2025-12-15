Unfall im Erzgebirge: B 174 nach Kollision von Lkw und Auto gesperrt

Zschopau
Die Bundesstraße 174 ist nach einem Unfall an der Heinzebank aktuell gesperrt. Die B 101 ist nur aus einer Richtung befahrbar. Was bisher bekannt ist.
Ein Unfall hat sich am Montagmorgen im Kreuzungsbereich der B 174/B 101 ereignet. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, kollidierten ein Lkw und ein Auto. Der Rettungsdienst sei aktuell angefordert. Genaue Information zu den Beteiligten, etwaigen Verletzten sowie zum Hergang liegen noch nicht vor.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.