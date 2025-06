Verspäteter Parkplatzbau am Erzgebirgsklinikum: Warum die Baustelle in Zschopau fast ein Dreivierteljahr brachliegt

Erst seit wenigen Tagen sind auf der geplanten Erweiterungsfläche an der Alten Marienberger Straße wieder Arbeiter zu sehen. Wie ein Insolvenzverfahren in der Wirtschaft nachwirkt.

Für Besucher des Erzgebirgsklinikums in Zschopau beginnt der Stress nicht erst in der Klinik – sondern oft schon auf dem Parkplatz. Wer einen freien Stellplatz sucht, braucht meistens viel Geduld. Hoffnung auf Entlastung versprach der geplante Ausbau an der Alten Marienberger Straße. Doch nur wenige Wochen nach dem Baustart im vergangenen...