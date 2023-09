Warum Grünhainichens Bürgermeister in der Schule den Stall ausmistet

Die „Grundschule im Grünen“ nutzt viele Vorzüge, die der ländliche Raum zu bieten hat. Die jüngste Errungenschaft begeistert Kinder und Lehrer gleichermaßen.

Gerade noch tapsen die Zwerghühner in ihrer Voliere auf dem Gelände der Grünhainichener Grundschule gemächlich von einer Ecke zur anderen und zupfen bedächtig am Grün. Dann erklingt das Pausenzeichen, und wenige Minuten später kommt Bewegung in das ländliche Stillleben. Mädchen und Jungen der vierten Klasse strömen aus dem Schulhaus nach...