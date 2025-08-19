Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Matthias Wieland am früheren Teich. Durch Regen hat sich kurzzeitig eine große Pfütze gebildet.
Matthias Wieland am früheren Teich. Durch Regen hat sich kurzzeitig eine große Pfütze gebildet.
Zschopau
Wie ein Krötenteich im Erzgebirge in einem Jahr verschwindet
Redakteur
Von Mike Baldauf
Ein dramatischer Wasserverlust hat den Wilhelm-Teich in Wilischthal in ein Schlammfeld verwandelt. Fische und Amphibien sind verschwunden. Der Verwalter hat das Biotop aufgegeben.

Ein riesiges Schlammfeld – das ist übrig geblieben vom Wilhelm-Teich in Wilischthal, nachdem das Gewässer seit 2024 keinen Zulauf mehr hat. Nur wenn es wie im Juli stark regnet, bildet sich für kurze Zeit in der Mitte eine große Pfütze. „Der Teich ist tot“, sagt Matthias Wieland. Fassungslos blickt der Verwalter des Wilhelm-Teiches auf...
