„Wir halten durch“: Warum die Beleghebammen in Zschopau nicht aufgeben

Zschopau
Zwei Kolleginnen sind ausgestiegen, der finanzielle Druck wächst. Trotzdem bleiben die Beleghebammen im Erzgebirgsklinikum in Zschopau bei ihrem Modell. Warum sie an das Belegsystem glauben.
Zwei Kolleginnen haben zum Jahresende aufgehört, zwei neue sind dazugekommen – und doch ist die Lage im Zschopauer Kreißsaal des Erzgebirgsklinikums stabil. Während andere Standorte auf Festanstellungen umstellen, halten die Beleghebammen in Zschopau bewusst am bisherigen System fest. „Wir halten durch“, sagt Beate Stöckel. Und sie...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.