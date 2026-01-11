MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Hochbetrieb beim Nachtrodeln Gornau. Die Ausrichter sprachen von schätzungsweise 500 Besuchern – so viele wie noch nie bei dem Event.
Hochbetrieb beim Nachtrodeln Gornau. Die Ausrichter sprachen von schätzungsweise 500 Besuchern – so viele wie noch nie bei dem Event. Bild: Patrick Herrl
Hochbetrieb beim Nachtrodeln Gornau. Die Ausrichter sprachen von schätzungsweise 500 Besuchern – so viele wie noch nie bei dem Event.
Hochbetrieb beim Nachtrodeln Gornau. Die Ausrichter sprachen von schätzungsweise 500 Besuchern – so viele wie noch nie bei dem Event. Bild: Patrick Herrl
 8 Bilder
Zschopau
„Wir wurden regelrecht überrannt“: Ansturm auf Nachtrodeln im Erzgebirge
Redakteur
Von Patrick Herrl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Schlittenfahren bei Fackelschein und Scheinwerferlicht: Diese Möglichkeit wird Wintersportfans seit Jahren am Rodelhang in Gornau geboten. Diesmal wurden auch die kühnsten Erwartungen übertroffen.

Rodeln ist Kinderkram. Von wegen. Neben Skifahren auf den Abfahrtspisten und in den Langlauf-Loipen gehört Schlittenfahren zu den beliebtesten Wintersportarten – bei Jung und Alt gleichermaßen. Dank ausreichend Schnee kann im Erzgebirge quasi in jedem Ort an Hängen gerodelt werden. Eine Besonderheit wird seit Jahren in Gornau angeboten:...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07:00 Uhr
4 min.
Blutspuren im Schnee: Spaziergängerinnen im Rabensteiner Wald schockiert
Spaziergänger entdeckten am Chemnitzer Stadtrand Blutspuren im Schnee.
An zwei Wegen durch den Rabensteiner Wald entdeckten Spaziergänger Blut im Schnee. Wohin die Spuren führten, und wie man sich in einem solchen Fall am besten verhält.
Erik Anke
13:55 Uhr
9 min.
Abseits vom Fichtelberg: Diese 26 Skilifte im Erzgebirge sollten Sie kennen – mit Preisen, Zeiten, Einkehr-Tipps
Skifahrer und Snowboarder sind auf der Piste in der Skiarena Eibenstock unterwegs. Derzeit herrschen laut Betreiber beste Bedingungen.
Abseits des Fichtelbergs gibt es im Erzgebirge zahlreiche Skigebiete. Dank der jüngsten Schneefälle läuft in vielen von ihnen mittlerweile der Betrieb. Doch wo genau gibt es überall Lifte? „Freie Presse“ gibt einen Überblick – mit Öffnungszeiten, Pistenlänge, Preisen.
unseren Redakteuren
10.01.2026
3 min.
„Mordholz“: Wieso die Erzgebirgskrimi-Prominenz in wenigen Tagen ins Erzgebirge kommt und Fans schnell sein müssen
Mitten in Annaberg: die Erzgebirgskrimi-Stars Lara Mandoki, Kai Scheve und Teresa Weißbach (v. l.).
Publikumswirksame Vorpremieren der ZDF-Krimireihe hat es bereits zwei in Chemnitz gegeben: mit „Wintermord“ (gedreht in Oberwiesenthal) und „Die letzte Note“ (gedreht in Chemnitz). Nun folgt eine im Erzgebirge.
Katrin Kablau
10.01.2026
5 min.
Sieben Rodelhänge fürs pure Vergnügen im Erzgebirge
Ein Vergnügen. Am Geyersdorfer Skihang gibt es Schlitten zum Ausleihen, die mit dem Lift nach oben gezogen werden – hier Ralf Schaarschmidt und Jens Röhner (v. l.) vom Skiverein.
Marienberg, Annaberg, Johanngeorgenstadt oder lieber der Rodelberg in Meinersdorf und Bockau? „Freie Presse“ hat ultimative Empfehlungen fürs Schlitten fahren zusammengetragen. Und bietet einen Extratipp fürs Nachtrodeln.
unseren Redakteuren
19:35 Uhr
4 min.
Auf Schnee folgen Eis und Glätte - Keine Schule in NRW
In der Nacht könnte Glatteis für Gefahr sorgen.
Wintersturm "Elli" ist gerade weg, da droht mit Tief "Gunda" neues Ungemach. Bundesweit kann es glatt werden auf Straßen. Die Bahn rechnet damit, diesmal von größeren Problemen verschont zu bleiben.
19:36 Uhr
3 min.
Handballer dank Wolff in EM-Form: Sieg gegen Kroatien
Torhüter Andreas Wolff ist Deutschlands bester Mann bei der EM-Generalprobe gegen Kroatien.
Vier Tage vor dem EM-Auftakt gegen Österreich testen Deutschlands Handballer gegen ihren Angstgegner. Nach einer medaillenreifen ersten Halbzeit agiert vor allem Andreas Wolff weiter in Topform.
Jordan Raza, dpa
Mehr Artikel