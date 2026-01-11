„Wir wurden regelrecht überrannt“: Ansturm auf Nachtrodeln im Erzgebirge

Schlittenfahren bei Fackelschein und Scheinwerferlicht: Diese Möglichkeit wird Wintersportfans seit Jahren am Rodelhang in Gornau geboten. Diesmal wurden auch die kühnsten Erwartungen übertroffen.

Rodeln ist Kinderkram. Von wegen. Neben Skifahren auf den Abfahrtspisten und in den Langlauf-Loipen gehört Schlittenfahren zu den beliebtesten Wintersportarten – bei Jung und Alt gleichermaßen. Dank ausreichend Schnee kann im Erzgebirge quasi in jedem Ort an Hängen gerodelt werden. Eine Besonderheit wird seit Jahren in Gornau angeboten:...