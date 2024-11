Zschopauer Modellbahnausstellung: Ein Freibad zieht die meisten Blicke auf sich

Die Eisenbahnfreunde der Motorradstadt haben mit ihren Anlagen etwa 1500 Besucher angelockt. Für die gab es entlang der vielen Gleise bestimmte Magneten.

In Erinnerungen schwelgend hat eine ältere Frau bei ihrem Rundgang durch die Zschopauer Modellbahnausstellung an einer Stelle etwas länger innegehalten. „Hier war ich mit meinen Kindern früher im Sommer fast jeden Tag“, sagte sie und blickte wehmütig auf den Nachbau des Zschopauer Freibads. Ähnlich erging es in den vergangenen Tagen...