Zschopauer Stadthalle: Warum das Dach noch offen ist

Die Arbeiten am Anlagenpark sind in Verzug geraten. Am Eröffnungstermin will die Stadt dennoch festhalten. Inzwischen stehen die Nutzungsentgelte für den neuen Bürgersaal fest.

Das Dach der neuen Stadthalle in Zschopau sollte längst dicht sein. So hätte mit dem Wintereinbruch der Innenausbau forciert werden können. Doch das Ziel wurde verfehlt. Bei den Zimmererarbeiten sei von Beginn an zu wenig Personal auf der Baustelle gewesen, sagt Bauamtsleiter Thomas Hoyer, der zur jüngsten Stadtratssitzung die Situation... Das Dach der neuen Stadthalle in Zschopau sollte längst dicht sein. So hätte mit dem Wintereinbruch der Innenausbau forciert werden können. Doch das Ziel wurde verfehlt. Bei den Zimmererarbeiten sei von Beginn an zu wenig Personal auf der Baustelle gewesen, sagt Bauamtsleiter Thomas Hoyer, der zur jüngsten Stadtratssitzung die Situation...