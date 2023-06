Zusammenstoß mit Traktor: Motorradfahrer im Erzgebirge schwer verletzt

Beim Zusammenstoß mit einem Traktor ist am Sonnabendnachmittag nahe Großolbersdorf ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag berichtete, war ein 39-Jähriger gegen 13.45 Uhr mit seinem Traktor Fendt auf der B 174 aus Richtung Hohndorf kommend unterwegs. Auf Höhe des Hohndorfer Kirchwegs wollte er nach links in ein...