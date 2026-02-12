MENÜ
Investor Gregor Kumberger lässt das geschichtsträchtige Pawlowhaus zu einem Hotel umbauen.
Investor Gregor Kumberger lässt das geschichtsträchtige Pawlowhaus zu einem Hotel umbauen.
Zschopau
Zwei Vier-Sterne-Hotels in kleinem Ort im Erzgebirge: Kann das funktionieren?
Redakteur
Von Georg Müller
Wolkenstein. In Warmbad gibt es seit vielen Jahren mit den Santé Royale ein etabliertes Vier-Sterne-Hotel. Investor Gregor Kumberger lässt sich davon nicht abschrecken. Schon Ende März will er sein eigenes eröffnen.

Freie Presse: Herr Kumberger, Sie lassen im Wolkensteiner Ortsteil Warmbad das Pawlow-Haus zu einem Vier-Sterne-Hotel umbauen. Ist der Eröffnungstermin schon greifbar?
