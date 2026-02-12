Zwei Vier-Sterne-Hotels in kleinem Ort im Erzgebirge: Kann das funktionieren?

Wolkenstein. In Warmbad gibt es seit vielen Jahren mit den Santé Royale ein etabliertes Vier-Sterne-Hotel. Investor Gregor Kumberger lässt sich davon nicht abschrecken. Schon Ende März will er sein eigenes eröffnen.

Freie Presse: Herr Kumberger, Sie lassen im Wolkensteiner Ortsteil Warmbad das Pawlow-Haus zu einem Vier-Sterne-Hotel umbauen. Ist der Eröffnungstermin schon greifbar?