Ausbildungsmessen im Erzgebirge

Hier beginnt dein Aufstieg: Werde Bankkaufmann (m/w/d) oder Bachelor of Arts/Bank (m/w/d) mit der Erzgebirgssparkasse

Egal, was du von deiner Ausbildung erwartest, bei der Sparkasse findest du den Einstieg, der zu dir passt. Ob du den direkten Kunden­kontakt suchst, deine organisatorischen Fähigkeiten im Büro einsetzt oder im dualen Studium Theorie und Praxis verbinden möchtest. Deine Sparkasse bietet dir eine Ausbildung, die dir Raum zur Entfaltung lässt.