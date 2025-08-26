Ausbildungsmessen im Erzgebirge
Wie weiter nach der Schule? Die kommenden Wochen sind voller Chancen und Informationsangebote im Erzgebirge!
Jedes Jahr zum Sommerende/Herbstanfang beginnt das neue Schul-, Ausbildungs- und Studienjahr. Tausende junge Menschen entscheiden sich nach ihrem erfolgreichen Schulabschluss für eine Ausbildung oder ein Studium.
Die Herausforderungen sind enorm, denn die Arbeitswelt befindet sich im Wandel. Jobs, die einst als krisensicher galten, sind nicht mehr automatisch zukunftsfähig.
Neue Berufsbilder oder veränderte Ausbildungsinhalte prägen die kommenden Jahre. Doch ebenso groß wie die Herausforderungen sind die Möglichkeiten.
Mit dem allmählichen Ausscheiden der „Babyboomer“ entstehen Freiräume und damit Chancen für Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger.