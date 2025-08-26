Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Ausbildungsmessen im Erzgebirge

Ausbildungsmessen im Erzgebirge

Wie weiter nach der Schule? Die kommenden Wochen sind voller Chancen und Informationsangebote im Erzgebirge!

Jedes Jahr zum Sommerende/Herbstanfang beginnt das neue Schul-, Ausbildungs- und Studienjahr. Tausende junge Menschen entscheiden sich nach ihrem erfolgreichen Schulabschluss für eine Ausbildung oder ein Studium.

Die Herausforderungen sind enorm, denn die Arbeitswelt befindet sich im Wandel. Jobs, die einst als krisensicher galten, sind nicht mehr automatisch zukunftsfähig.

Neue Berufsbilder oder veränderte Ausbildungsinhalte prägen die kommenden Jahre. Doch ebenso groß wie die Herausforderungen sind die Möglichkeiten.

Mit dem allmählichen Ausscheiden der „Babyboomer“ entstehen Freiräume und damit Chancen für Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger.  
 

Hier beginnt dein Aufstieg: Werde Bankkaufmann (m/w/d) oder Bachelor of Arts/Bank (m/w/d) mit der Erzgebirgssparkasse
Egal, was du von deiner Ausbildung erwartest, bei der Sparkasse findest du den Einstieg, der zu dir passt. Ob du den direkten Kunden­kontakt suchst, deine organisatorischen Fähigkeiten im Büro einsetzt oder im dualen Studium Theorie und Praxis verbinden möchtest. Deine Sparkasse bietet dir eine Ausbildung, die dir Raum zur Entfaltung lässt.
Gestalte mit uns die Zukunft: Deine Ausbildung bei KEB Antriebstechnik in Schneeberg
Bei KEB erwartet dich eine moderne, zukunftsweisende und qualifizierte Ausbildung mit top ausgestatteten Arbeitsplätzen sowie praxisnahen Ausbildungswerkstätten. Fachkompetente Ausbilder begleiten dich und vermitteln Theorie und Praxis. So meisterst du spannende Herausforderungen und startest optimal in dein Berufsleben.
Wohlbefinden ist unsere Herzenssache: Die Sozialbetriebe Mittleres Erzgebirge gGmbH ist dein optimaler Start in die Pflege
Die Sozialbetriebe Mittleres Erzgebirge gGmbH übernehmen vielfältige Aufgaben im öffentlichen Gesundheits- und Wohlfahrtswesen. Deine Ausbildung kannst du bei uns im pflegerischen, betreuerischen, hauswirtschaftlichen oder haustechnischen Bereich starten - mit besten Chancen für deine berufliche Zukunft.
Deine Ausbildung & Duales Studium inklusive exklusivem Fahrservice: Purkart Systemkomponenten steht für langjährige Ausbildungserfahrung
Konstruktionsmechaniker/-in, Fachkraft für Metalltechnik, Zerspanungsmechaniker/-in, Verfahrensmechaniker/-in für Beschichtungstechnik oder BA-Studium: Bei Purkart Systemkomponenten eröffnen sich dir viele Möglichkeiten. Mit hoher Ausbildungsqualität legst du hier den Grundstein für deine erfolgreiche berufliche Zukunft.
Professionelles Handeln mit menschlicher Wärme verbinden: Deine Ausbildung zur Pflegefachkraft
Starte deine Zukunft in einem sinnstiftenden Beruf! In der Ausbildung zur Pflegefachkraft lernst du, Menschen zu begleiten, zu versorgen und zu unterstützen. Dich erwarten ein sicherer Arbeitsplatz, vielfältige Tätigkeiten und beste Perspektiven. Bewirb dich jetzt und gestalte aktiv deine Zukunft im Pflegebereich mit!