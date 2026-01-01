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Frühlingserwachen Zwickau

Wenn die Natur rund um Zwickau aus dem Winterschlaf erwacht, beginnt eine der schönsten Zeiten des Jahres: Farben, Düfte und Lebensfreude kehren zurück.

Mit den ersten warmen Sonnenstrahlen zeigt sich die Region Zwickau von ihrer lebendigsten Seite. Knospende Bäume, blühende Wiesen und das Zwitschern der Vögel laden dazu ein, die Natur neu zu entdecken. Ob bei einem Spaziergang entlang der Mulde, einer Radtour durch die sanften Hügel oder beim Verweilen in den Parks der Stadt – das Frühlingserwachen bringt frische Energie und macht Lust auf gemeinsame Erlebnisse im Freien.