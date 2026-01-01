Ihr Zuhause in besten Händen Chemnitz

MENÜ
Ihr Zuhause in besten Händen – Vertrauen das bleibt

Wir, die regionalen Produzenten, Handwerker und Dienstleister stehen für Qualität, Leidenschaft, persönliche Beratung und maßgeschneiderte Lösungen für Ihr Wohlfühl - Zuhause. Kurze Wege sorgen für eine schnelle Umsetzung, besseren Service und Erreichbarkeit. Mit uns als regionalen Anbieter haben Sie immer einen kompetenten Ansprechpartner in Ihrer Nähe.

Zudem stärken Sie mit Ihrem Vertrauen in uns die heimische Wirtschaft, erhalten traditionelles, hochwertiges Handwerk und Know-how. Unser Versprechen an Sie - ein individuelles, schönes Zuhause mit Charakter und echter Wertigkeit.

Aber sehen Sie selbst und lassen Sie sich inspirieren, überraschen und von unserer Kompetenz überzeugen…

Unternehmen aus Chemnitz stellen sich vor:

Anzeige
3 min.
Teilbadsanierung - Modernisieren statt komplett renovieren
Wir setzen Maßstäbe in der Teilbadsanierung mit barrierearmen und barrierefreien Lösungen. Als zertifizierter Fachbetrieb für KOMFORT barrierefrei der Deutschen Gesellschaft für Gerontotechnik bieten wir innovative Lösungen für alle Lebensphasen. Unsere langjährige Erfahrung, kombiniert mit modernster Technik, macht uns zu Ihrem zuverlässigen Partner.
Anzeige
5 min.
DEKRA ist auch beim Bau ein gefragter Ansprechpartner
DEKRA Niederlassung Chemnitz präsentiert sich auf der HAUS® Baumesse in Dresden
Anzeige
3 min.
Handwerk in Perfektion: Wie Heinrich Schmid in der Branche neue Maßstäbe setzt
Freizeitbad Greifensteine, Heinrich Schmid Schwarzenberg
Wenn Menschen von der Firma Heinrich Schmid hören, denken eine Vielzahl an weiße Transporter mit dem berühmten umlaufenden "blau - gelben Streifen". "Ach, die Maler." Nun, das stimmt so nicht mehr...
Anzeige
2 min.
Erwecken Sie Ihre Räume zum Leben mit Plameco
Ihr Zuhause ist ein Spiegelbild Ihrer Persönlichkeit - und jede Ecke verdient es, in vollem Glanz zu...
Anzeige
2 min.
Jetzt mit der Tischlerei Kunze renovieren
Ich, Ingmar Kunze, bin gelernter Möbeltischler und seit 1996 Tischlermeister. Ich führe die Firma seit 1999 in der 4. Generation und kann auf über 31 Jahre persönliche Erfahrung in der...
Anzeige
1 min.
Beratung & Planung vom Küchenprofi
Für viele Menschen ist die Küche mittlerweile das Herzstück ihrer Wohnung oder ihres...
Anzeige
2 min.
Interieur Design für schöne Wohn- und Arbeitswelten
Räume beeinflussen, wie wir leben, arbeiten und uns fühlen. Doch es ist oft herausfordernd, Bestehendes mit Neuem stimmig zu verbinden, Entscheidungen sicher zu treffen und dabei den Überblick zu...
Anzeige
2 min.
Von Aufzügen bis Jubiläum: So investiert die WCH 2026 in die Zukunft
Die Wohnungsbaugenossenschaft Chemnitz-Helbersdorf eG (WCH) setzt auch im Jahr 2026 auf umfangreiche Investitionen zur nachhaltigen Weiterentwicklung ihres Wohnungsbestandes. Insgesamt sind Ausgaben...
Anzeige
2 min.
Heizung - Klima - Sanitär, seit 2022 mit TMM Haustechnik
Als Ihr Partner für Wärme und Erfrischung in Ihrem Zuhause, beraten wir Sie gerne zur passenden...