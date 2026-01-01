Raus ins Leben! Von Ostern bis Pfingsten im Frühlingsmodus

Wenn die Tage länger werden und die Natur in frischem Grün erstrahlt, ist die perfekte Zeit gekommen, um aufzubrechen. Von Ostern bis Pfingsten lädt der Frühling dazu ein, Neues zu erleben, draußen aktiv zu sein und das Leben in vollen Zügen zu genießen. Ob Spaziergänge, Ausflüge oder kleine Abenteuer – jetzt ist der Moment, um aufzutanken und den Frühlingsmodus einzuschalten.