Schloz Wöllenstein - Traumautos, Fullservice und richtig viel Einsatz für die Region

Schloz Wöllenstein bietet Service unter gutem Stern

Schloz Wöllenstein verkauft seit 1994 Fahrzeuge der Marke Mercedes-Benz in Südwestsachsen. Das Familienunternehmen mit dem Service-Versprechen bewegt die Menschen in der Region.

An insgesamt fünf Standorten ist Schloz Wöllenstein heimatverbunden und kundennah – in Annaberg-Buchholz und in Chemnitz, in Frankenberg und in Freiberg.

Wer ein Auto sucht, findet zuverlässig seinen Traumwagen – egal ob neu oder jung gebraucht.

Der Service in den Werkstätten wird von Fachkräften erledigt, die mit ihren Kindern und Familien ihren Lebensmittelpunkt in der Region haben. Sie alle arbeiten unkompliziert und professionell, menschlich und kompetent.