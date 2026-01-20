2-monatiges Abo für MUBI und eine Merch-Box von "Die My Love"

Der Film "Die My Love" zeichnet das schonungslose und kompromisslose Porträt einer Frau, die von Liebe und Wahnsinn verschlungen wird. Jennifer Lawrence glänzt an der Seite von Robert Pattinson mit einer furiosen Darbietung. Wir verlosen zum Streaming-Start auf MUBI ein 2-monatiges Abo für MUBI und eine Merch-Box (u.a. ein Notizbuch, Herz-Stressball, Stimmungsring). Einfach unser Bildpaare-Spiel lösen und mit etwas Glück gewinnen!

Über den Film:

Der Film folgt Grace (Lawrence) und ihrem Partner Jackson (Pattinson), die gerade in ein altes Haus auf dem Land gezogen sind. Mit dem Ziel, die Great American Novel zu schreiben, richtet sich Grace in ihrer neuen Umgebung ein. Schon bald bekommen die beiden ein Baby. Doch während Jackson verdächtig häufig abwesend ist und der Druck des Familienlebens immer stärker auf Grace lastet, beginnt sie zusehends zu zerfallen - und hinterlässt eine Spur der Verwüstung.

Gewinnspiel läuft bis zum 31. Januar 2026

