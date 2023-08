25 Jahre Harry Potter

Zum 25. Jubiläum von Harry Potter verlosen wir zwei Fanpakete mit Harry Potter-Kartenspiel von Winning Moves, Harry Potter Uno von Mattel und Harry Potter Dog von Schmidt Spiele

Vor einem Vierteljahrhundert erschien der erste Harry Potter Band in Deutschland - der Beginn einer magischen Erfolgsgeschichte. Harry Potter bringt Kinder in ganz Deutschland wieder zum Lesen und wird nicht nur hier sondern weltweit zu einem der größten Bucherfolge unserer Zeit.

Die Bücher über den jungen Zauberlehrling sind bis heute in 85 Sprachen veröffentlicht und weltweit über 600 Millionen Mal verkauft. Die Hörbücher, international lizensiert von Pottermore Publishing, wurden bei Audible über eine Milliarde Stunden lang angehört. Die Kinofilme erreichten Zuschauerrekorde und spielten weltweit über sieben Milliarden US-Dollar ein. Auf internationalen Bühnen - u. a. in New York, Tokio und Hamburg - bezaubert die Weitererzählung der Geschichte mit "Harry Potter und das verwunschene Kind" unzählige Theaterbesucher*innen. 25 Jahre nach der Veröffentlichung des ersten Buches ist die magische Welt von Harry Potter attraktiv wie nie und die Faszination des Zauberlehrlings ungebrochen.

Am 26. August 2023 laden der Carlsen Verlag, Warner Bros. Discovery und das Hamburger Showhighlight "Harry Potter und das verwunschene Kind" zusammen mit Audible und dem Hörverlag Harry-Potter-Fans zum großen Jubiläums-Event am

am Hamburger Rathausmarkt ein. Neben einem vielfältigen Festprogramm erwartet die Besucher auch ein Weltrekordversuch, in dem der aktuelle Rekord verkleideter Harry Potter Fans an einem Ort gebrochen werden soll. Informationen zum Event gibt es unter www.back-to-hogwarts.de



Gewinnspiel

Zum 25. Jubiläum von Harry Potter verlosen wir zwei Fanpakete mit Harry Potter-Kartenspiel von Winning Moves, Harry Potter Uno von Mattel und Harry Potter Dog von Schmidt Spiele.



Gewinnspiel läuft bis zum 3. September 2023.

