5 Jahre Disney+

Einmal blinzeln und schon sind 5 Jahre um! 5 Jahre voller Emotionen: Freude, Wut, Kummer, Neid, Angst und viele, viele mehr. All das über einen Streaming Service: Disney+. Am 24. März 2020 ging Disney+ live, so lassen wir dieses Jahr die Korken auf 5 Jahre Disney+ knallen! Passend zum Jubiläum am 24. März verlosen wir einen exklusiven Disney+ Überraschungspreis! Einfach unser Bildpaare-Spiel lösen und mit etwas Glück gewinnen!



Fünf Jahre voller Highlights auf Disney+!

Von epischen Abenteuern mit dem Mandalorianer und Grogu durch die Galaxis bis zu spannenden Begegnungen mit Loki, Wanda und neuen Marvel-Helden - wir haben mitgefiebert und gelacht! Disney-Meisterwerke wie "Dornröschen", "Encanto" und "Wish" haben uns verzaubert, während "The Kardashians" uns einen Blick hinter die Kulissen gewährte und "The Bear" unseren Appetit weckte. Pixar begeisterte mit Hits wie "Alles steht Kopf 2" - und mit "Win or Lose" geht das Abenteuer weiter! Und damit nicht genug: National Geographic nahm uns mit in die Tiefen der Ozeane und zu den faszinierendsten Orten der Erde.

Disney+ bietet Entertainment für alle - und das schon ab 5,99 € im Monat!

Zum 5-jährigen Jubiläum von "Disney+" verlosen wir einen Disney+ Überraschungspreis.

Gewinnspiel läuft bis zum 06. April 2025.

