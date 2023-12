Adam Dalgliesh, Scotland Yard - Staffel 2

Zum Heimkinostart am 01. Dezember verlosen wir zwei DVDs

In der zweiten Staffel von "Adam Dalgliesh, Scotland Yard", einem Remake der gleichnamigen Krimiserie aus den 80ern, kehrt Bertie Carvel in die Rolle des engagierten Ermittlers und Hobby-Poeten Inspector Adam Dalgliesh zurück, welcher komplexe Verbrechen im England der 1970er löst.

Über den Film:

Obwohl Adam Dalgliesh erwogen hatte, seine DCI-Karriere zugunsten der Poesie aufzugeben, zieht ihn der rätselhafte Mord des Dr. Edmund Lorrimer zurück in den Ermittlungsdienst. Seine Reise führt ihn nach East Anglia, wo der Mörder nur darauf lauert, erneut zuzuschlagen.

Währenddessen verteidigt die umstrittene Anwältin Venetia Aldridge erfolgreich einen Mann, der des Mordes an seiner Tante beschuldigt wurde. Doch ihr Urteil führt zu einer tragischen Wendung, als sie selbst ermordet aufgefunden wird. Dalglieshs Ermittlungen führen ihn zu ihrer Reinigungskraft, die ebenfalls einen tragischen Tod erleidet. Eine gemeinsame Vergangenheit verknüpft die beiden Opfer. Nach gründlichen Untersuchungen stellt Dalgliesh fest, dass Venetia Aldrige bei einem weiteren Fall einen Freispruch für einen Mörder erwirkt hatte. Nicht weit davon wird ein kleines Privatmuseum im vornehmen Londoner Stadtteil Hampstead zum Schauplatz grausamer Verbrechen. Dalgliesh und sein Team müssen sich durch Motive und Zeugenaussagen arbeiten, die sie schließlich zu einem verborgenen Raum, einem verdächtigen Familienstreit und zu einer skandalösen Gesellschaft im Herzen des Museums führen.

