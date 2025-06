Album-Release der Band Wildflower

Zur Veröffentlichung des Debüt-Albums "The Cure" verlosen wir 3CDs

Anlässlich des Album-Releases der Band Wildflower am 09. Mai verlosen wir 3 CDs! Die Musiker rund um Sängerin Biggi Binder kombinieren mitreißende Spielfreude, die tief in der Tradition des Blues, Rock und Soul verwurzelt ist, zu einem einzigartigen Sound, der live wie im Studio begeistert. Das Album ist sowohl auf Spotify, YouTube als auch zum Download auf Amazon erhältlich. Weitere Infos gibt es außerdem auf der Band-Website! Einfach unsere Preisfragen lösen und mit etwas Glück eine CD des Albums "The Cure" gewinnen!

