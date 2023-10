Zum Heimkinostart am 26. Oktober 2023 verlosen wir zwei DVDs

Mit "AS THEY MADE US - Ein Leben lang" erzählt "The Big Bang Theory"-Star Mayim Bialik eine bewegende, einfühlsam-inszenierte Familiengeschichte und liefert damit ihr eindrucksvolles Regiedebüt. Im Fokus der Geschichte steht Abigail, die dafür kämpft, das Gleichgewicht innerhalb ihrer dysfunktionalen Familie wiederherzustellen, während sie selbst versucht, eine neue Liebe zu finden. Zum Heimkinostart am 26. Oktober 2023 verlosen wir zwei DVDs. Einfach Bildpaare-Spiel lösen und gewinnen!

Über den Film:

Abigail, eine geschiedene, alleinerziehende Mutter von zwei Kindern, gibt ihr Bestes, um ihre Eltern Eugene und Barbara zu unterstützen. Ihr Vater Eugene leidet unter einer degenerativen Krankheit, die er und seine Frau Barbara nicht akzeptieren wollen, während ihr Bruder Nathan sich seit Jahrzehnten von der Familie entfremdet hat. Als sich herausstellt, dass Eugene nur noch wenige Wochen zu leben hat, versucht Abigail alles, um ihre komplizierte Familie wieder in Ordnung zu bringen, bevor es zu spät ist.

Das Drama ist hochkarätig besetzt mit u.a. Oscar®-Preisträger Dustin Hoffman ("Die Reifeprüfung", "Rain Man") als Vater, Golden-Globe-Gewinnerin Candice Bergen ("Book Club") als Mutter Barbara, Simon Helberg ("The Big Bang Theory") als Bruder und Dianna Agron ("Glee", "Malavita") als alleinerziehende Abigail.

Gewinnspiel

Zum Heimkinostart von "AS THEY MADE US - Ein Leben lang" verlosen wir zwei DVDs.

Jetzt mitspielen!

Gewinnspiel läuft bis zum 12. November 2023.

Teilnahmebedingungen