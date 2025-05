Babygirl

Die niederländische Regisseurin Halina Reijn inszenierte mit "Babygirl" einen erotischen Psychothriller über gesellschaftliche Tabus, Machtspiele und Kontrollverlust. Der Film ist bereits seit dem 24. April auf DVD und Blu-ray erhältlich. Einfach unser Bildpaare-Spiel lösen und mit etwas Glück eine von drei DVDs gewinnen!

Romy Miller (Nicole Kidman) ist Gründerin und CEO eines Unternehmens, das gerade an der Börse durchstartet. Privat ist sie glücklich verheiratet mit einem renommierten Theaterregisseur (Antonio Banderas) und Mutter zweier Töchter. Unter den neuen Praktikanten in Romys Firma ist auch Samuel (Harris Dickinson), der sich selbstbewusst über alle Regeln hinwegsetzt, Romys Dominanz herausfordert und unterdrückte Leidenschaften in ihr entfacht. Sie beginnen eine Affäre, die bald alle Grenzen sprengt. Romy kann nicht mehr zurück, verliert zunehmend die Kontrolle und setzt damit alles aufs Spiel.





