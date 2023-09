Babylon Berlin - Staffel 4

Zur Veröffentlichung am 29. September 2023 verlosen wir eine Blu-ray und eine DVD

Spannende zeithistorische Jahrzehnte, packende Geschichten, dazu Berliner Schnauze und authentische Charaktere - "Babylon Berlin" hat sich einen festen Platz im Kreis der TV-Serien-Meisterwerke verdient und Zuschauer sowie Kritiker von sich überzeugt.



Über die Serie:

Silvesternacht 1930: In den Kneipen wird getrunken und getanzt. Das Leben soll sein, wie es das Lied der Stunde feiert: Ein Tag wie Gold! Fabrikant Nyssen stößt mit Größen aus Politik und Reichswehr an - er hat den Traum von der Eroberung des Mondes. Während die Unterwelt in einen blutigen Krieg um die Vorherrschaft der Stadt zieht, entscheidet sich die Zukunft der Weimarer Republik auf den Straßen, in den Parteizentralen und auch in den Redaktionsstuben der faschistischen Presse. Immer brutaler demonstrieren die Schlägertrupps der SA ihren Willen zur Macht und sagen auch der SS den Kampf an. Gereon Rath steht zwischen allen Fronten und verliert das Vertrauen seiner wichtigsten Verbündeten Charlotte Ritter. Die kommt an der Seite ihrer Schwester Toni den Machenschaften der "Weißen Hand", einer geheimen Selbstjustiz-Organisation, auf die Spur. Die inoffizielle Ermittlung wird beider Leben verändern...

