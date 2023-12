Zum Kinostart am 28. Dezember 2023 verlosen wir 3x2 Kinofreikarten

Was, wenn du noch einmal für zwei Minuten mit einer verstorbenen Person sprechen könntest? Regisseur Alberto Corredor inszenierte mit dem Horrorfilm "Baghead" eine düstere Geschichte, die den Preis offenbart, der für das Spiel mit Leben und Tod zu bezahlen ist. Zum Kinostart am 28. Dezember 2023 verlosen wir 3x2 Kinofreikarten. Einfach Bildpaare-Spiel lösen und gewinnen!

Über den Film:

Nach dem Tod ihres Vaters erfährt Iris, dass sie einen heruntergekommenen, jahrhundertealten Pub in Berlin geerbt hat. Dabei ahnt sie nicht, dass sie als neue Eigentümerin untrennbar mit einem unheimlichen Wesen verbunden ist, das im Keller des Pubs haust - Baghead, eine angsteinflößende Kreatur, die die Gestalt von Verstorbenen annehmen kann. Verzweifelte Hinterbliebene haben zwei Minuten Zeit, mit den Toten zu sprechen und ihre Trauer zu lindern. Sollte diese Zwei-Minuten-Regel allerdings gebrochen werden, müssen alle Beteiligten schreckliche Konsequenzen tragen.

"Baghead" wurde in Berlin, Babelsberg und Umgebung gedreht. Neben Freya Allan ("The Witcher", "Gunpowder Milkshake") und Ruby Barker ("Bridgerton") sind auch u.a. die deutschen Darstellerinnen Julika Jenkins ("Dark", "Berlin Station"), Anne Müller ("Dogs of Berlin") und Svenja Jung ("Fly", "Der Pfau") zu sehen.

