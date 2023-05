Zum Heimkinostart am 05. Mai 2023 verlosen wir eine DVD und eine Blu-ray

Oscar©-Preisträger Mel Gibson und Josh Duhamel brillieren in dem auf wahren Begebenheiten beruhenden Heist-Movie-Highlight "Bandit - Catch Him If You Can" und bringen ab dem 05. Mai 2023 eine rasante und einzigartige Krimikomödie in die Heimkinos! Wir verlosen eine DVD und eine Blu-ray des Films. Einfach Bildpaare-Spiel lösen und gewinnen!

Über den Film:

Erzählt wird die wahre Geschichte von Robert Whiteman, gespielt von Josh Duhamel, der Mitte der 80er Jahre aus einem US-Gefängnis ausbricht und als "The Flying Bandit" bekannt wird. Innerhalb weniger Jahre gelingt es ihm, über 60 Banken und Juweliergeschäfte auszurauben und sich dabei auf seine einzigartige und charmante Weise einen Platz in der Verbrecher-Geschichte Nordamerikas zu sichern. Der "Gentleman-Räuber" wird vom mittelosen Gefängnisausbrecher zum meistgesuchten Bankräuber des Landes, lernt die Frau seines Lebens kennen, führt ein Luxusleben und landet letztlich doch hinter Gittern.

Bis heute hält er den "Rekord" der meisten aufeinanderfolgenden Banküberfälle in der Geschichte Nordamerikas.

Zur Veröffentlichung von "Bandit"

