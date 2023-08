Zum Heimkinostart am 25. August 2023 verlosen wir jeweils eine DVD, Blu-ray und 4K UHD

Ein langer Weg durch dunkle Abgründe in ein großes Abenteuer! Mit "Beau Is Afraid" legt der visionäre Ausnahmeregisseur Ari Aster ein herausragendes und wegweisendes filmisches Meisterwerk vor.



Über den Film:

Beau geht es nicht gut - seine Paranoia macht ihm das Leben schwer und die Medikamente, die ihm sein Therapeut verschreibt, sind auch keine Lösung. Als Beau aufbricht, um seine Mutter zu besuchen, beginnt eine epische Odyssee, auf der er mit seiner Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft konfrontiert wird. Am Ende muss Beau erkennen, dass er seine dunkelsten Abgründe überwinden muss, um seine Träume zu erfüllen.



Beau als Charakter und seinen Kampf mit seiner psychischen Erkrankung hat dabei niemand Geringeres als das Ausnahmetalent Ari Aster erdacht und inszeniert. Nach den visionären Filmen "Hereditary - Das Vermächtnis" und "Midsommar" liefert der gerade einmal 36-Jährige Drehbuchautor und Regisseur mit BEAU IS AFRAID ein wegweisendes filmisches Meisterwerk ab, das gleichermaßen kompromisslos, mutig und konsequent ist. Bei BEAU IS AFRAID verwebt Aster geschickt absurde Situationskomik mit einer zutiefst beunruhigenden Narration, die man bereits aus seinen vorherigen Filmen kennt, und schafft damit einen außergewöhnlichen, tragikomischen Film. Dieser wird zudem durchgehend von seinem Hauptdarsteller Joaquin Phoenix getragen, der nach seinem Spiel in "Joker" erneut in einer eindringlichen Tour-de-Force-Performance brilliert - und sich mit BEAU IS AFRAID sogar selbst übertrifft.



