Bio Snack Adventskalender "Die Eiskönigin" Bild: © PURE&FUN
Bio Snack Adventskalender "Die Eiskönigin" Bild: © PURE&FUN
Gewinnspiele
Von Agentur (Gewinnspiel)
Wir verlosen zwei Bio Snack Adventskalender "Die Eiskönigin" von PURE&FUN

Mit dem Bio Snack Adventskalender "Die Eiskönigin" von PURE&FUN wird die Adventszeit mit Elsa, Anna und Olaf Tag für Tag zu einem kleinen Abenteuer. Wir verlosen zwei Exemplare. Einfach unsere Preisfragen beantworten und mit etwas Glück gewinnen!

 

Das steckt im Bio Snack Adventskalender "Die Eiskönigin":

Hinter 24 Türchen warten abwechslungsreiche Snacks in 100% Bio-Qualität ohne Zuckerzusatz und ohne künstliche Zusätze. Dazu kommen liebevoll gestaltete Extras, die zum Malen, Lesen und Sammeln einladen und für jede Menge Spaß beim Türchen-öffnen sorgen.

 

Gewinnspiel

Für jede Menge Spaß beim Öffnen der Türchen verlosen wir zwei Bio Snack Adventskalender "Die Eiskönigin" von PURE&FUN.

Jetzt mitspielen!

 

 

 

Gewinnspiel läuft bis zum 09. November 2025.

Teilnahmebedingungen

   

