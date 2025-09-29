Blu-ray und DVD von "F1® Der Film"

Mit "F1® Der Film" kommt ein packendes Rennerlebnis zwischen Fiktion und Realität, getragen von technischem Hochglanz, großer Starpower in die Heimkinos. Unterstützt von Formel 1-Legende Lewis Hamilton fängt der Film das Hochgeschwindigkeitsdrama des internationalen Motorsports auf einzigartige Weise ein.

Über den Film:

Mit "F1® Der Film" präsentieren Apple Original Films, Regisseur Joseph Kosinski und Produzent Jerry Bruckheimer ein actiongeladenes Filmhighlight voller kompromissloser Authentizität. In der Hauptrolle überzeugt Brad Pitt als einstiger Formel-1-Star, an seiner Seite: Damson Idris als vielversprechender Nachwuchsfahrer, Kerry Condon, Tobias Menzies, Kim Bodnia und Javier Bardem.

Gedreht wurde der Film während echter Grand-Prix-Wochenenden auf Originalstrecken, inmitten der laufenden Formel-1-Saison und im direkten Umfeld realer Teams. Das Ergebnis: ein packendes Rennerlebnis zwischen Fiktion und Realität, getragen von technischem Hochglanz, großer Starpower und einem pulsierenden Score von Hans Zimmer.

Zum Inhalt:

Sonny Hayes galt in den 90er-Jahren als hoffnungsvollstes Talent der FORMEL 1® - doch dann beendete ein Unfall auf der Rennstrecke seine Karriere. 30 Jahre später tritt sein ehemaliger Teamkollege Ruben Cervantes an ihn heran und überredet in zu einer Rückkehr. An der Seite von Nachwuchstalent Joshua Pearce soll er einen letzten Versuch unternehmen, sich als bester Fahrer der Welt zu beweisen. Bald holt Sonnys Vergangenheit ihn ein, und er stellt fest, dass sich der Weg zur Erlösung nicht allein beschreiten lässt.

