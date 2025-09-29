Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
F1® Der Film
F1® Der Film Bild: © Warner Bros. Home Entertainment
F1® Der Film
F1® Der Film Bild: © Warner Bros. Home Entertainment
Gewinnspiele
Blu-ray und DVD von "F1® Der Film"
Von Agentur (Gewinnspiel)
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum Heimkinostart am 09. Oktober 2025 verlosen wir eine Blu-ray und eine DVD

Mit "F1® Der Film" kommt ein packendes Rennerlebnis zwischen Fiktion und Realität, getragen von technischem Hochglanz, großer Starpower in die Heimkinos. Unterstützt von Formel 1-Legende Lewis Hamilton fängt der Film das Hochgeschwindigkeitsdrama des internationalen Motorsports auf einzigartige Weise ein. Zum Heimkinostart am 09. Oktober 2025 verlosen wir eine Blu-ray und eine DVD. Einfach die Preisfragen beantworten und mit etwas Glück gewinnen!

 

Über den Film:

Mit "F1® Der Film" präsentieren Apple Original Films, Regisseur Joseph Kosinski und Produzent Jerry Bruckheimer ein actiongeladenes Filmhighlight voller kompromissloser Authentizität. In der Hauptrolle überzeugt Brad Pitt als einstiger Formel-1-Star, an seiner Seite: Damson Idris als vielversprechender Nachwuchsfahrer, Kerry Condon, Tobias Menzies, Kim Bodnia und Javier Bardem.

Gedreht wurde der Film während echter Grand-Prix-Wochenenden auf Originalstrecken, inmitten der laufenden Formel-1-Saison und im direkten Umfeld realer Teams. Das Ergebnis: ein packendes Rennerlebnis zwischen Fiktion und Realität, getragen von technischem Hochglanz, großer Starpower und einem pulsierenden Score von Hans Zimmer.

 

Zum Inhalt:

Sonny Hayes galt in den 90er-Jahren als hoffnungsvollstes Talent der FORMEL 1® - doch dann beendete ein Unfall auf der Rennstrecke seine Karriere. 30 Jahre später tritt sein ehemaliger Teamkollege Ruben Cervantes an ihn heran und überredet in zu einer Rückkehr. An der Seite von Nachwuchstalent Joshua Pearce soll er einen letzten Versuch unternehmen, sich als bester Fahrer der Welt zu beweisen. Bald holt Sonnys Vergangenheit ihn ein, und er stellt fest, dass sich der Weg zur Erlösung nicht allein beschreiten lässt.

 

 

Gewinnspiel

Zum Heimkinostart von "F1® Der Film" verlosen wir eine Blu-ray und eine DVD.

Jetzt mitspielen!

 

 

 

Gewinnspiel läuft bis zum 19. Oktober 2025.

Teilnahmebedingungen

 

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.09.2025
2 min.
Blu-rays und DVDs von "Memoiren einer Schnecke"
Memoiren einer Schnecke
Zum Heimkinostart am 02. Oktober 2025 verlosen wir zwei Blu-rays und zwei DVDs
Agentur (Gewinnspiel)
30.09.2025
5 min.
Netanjahu akzeptiert US-Plan zur Beendigung des Gaza-Kriegs
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu traf US-Präsident Donald Trump am Montag im Weißen Haus.
Israel unterstützt laut Ministerpräsident Netanjahu einen Friedensplan von US-Präsident Trump. So sieht der Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs aus.
22.09.2025
2 min.
DVDs von "Hundslinger Hochzeit"
Hundslinger Hochzeit
Zum Heimkinostart am 02. Oktober 2025 verlosen wir drei DVDs
Agentur (Gewinnspiel)
30.09.2025
5 min.
Die Knackpunkte in Trumps Friedensplan
Trump und Netanjahu sprachen im Weißen Haus.
Netanjahu stellt sich hinter Trumps Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs. Doch darin gibt es noch viele unklare Stellen.
Cindy Riechau und Anna Ringle, dpa
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
11:20 Uhr
2 min.
Kältekammer Sachsens: Kühnhaide erlebt eisigen Wochenbeginn
Mit einer dünnen Eisschicht bedeckt: Gräser im Schwarzwassertal.
Im Erzgebirge zeigt der Herbst seine frostige Seite. Kühnhaide verzeichnet extreme Temperaturen. Nebelschwaden und Eis verwandeln den Ort in eine winterliche Kulisse.
André März
Mehr Artikel