Blu-ray und DVD zu "Together - Unzertrennlich"
Zum Heimkinostart von "Together - Unzertrennlich" verlosen wir eine DVD und eine Blu-ray

Mit feinem Gespür für psychologische Spannung erzählt "Together - Unzertrennlich" einen raffinierten Horrorfilm, der das Thema Beziehung auf ungewohnte Weise neu verhandelt. Verkörpert wird das zentrale Paar von Alison Brie und Dave Franco. Passend zum Heimkinostart verlosen wir eine DVD und eine Blu-ray. Einfach unser Bildpaare-Spiel lösen und mit etwas Glück gewinnen!


Zum Inhalt: 

Ein Haus in der Abgeschiedenheit, die Stille der Natur. Für Millie und Tim soll es ein Neuanfang sein. Weit weg vom alten Leben suchen sie Ruhe, Nähe und einen Moment des Durchatmens. Doch was als Rückzug beginnt, nimmt eine unheimliche Wendung. Was als Neuanfang gedacht war, wird zu einem Kampf gegen eine unaufhaltsame Verwandlung und gegen das, was sie einst waren.

 

Gewinnspiel

Zum Heimkinostart von "Together - Unzertrennlich" verlosen wir eine DVD und eine Blu-ray

Jetzt mitspielen!

 

 

 

Gewinnspiel läuft bis zum 16. November 2025.

18:00 Uhr
2 min.
BKA und Interpol fahnden nach gestohlenen Louvre-Juwelen
Mit den Sicherheitsvorkehrungen im Pariser Louvre soll es nicht zum Besten bestellt sein (Archivbild).
Louvre-Einbruch sorgt für Wirbel: Trotz Festnahmen bleiben Beute und Komplizen unauffindbar. Hinweise auf Sicherheitslücken im Museum werden immer lauter.
27.10.2025
3 min.
Entlassener Chefarzt: Erzgebirgsklinikum richtet Vertrauenstelefon für Betroffene ein
Dem Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz wurde fristlos gekündigt.
Zu dem, was dem Mediziner vorgeworfen wird, gibt es nun ein Detail. Außerdem bietet das Klinikum unter 03733 804004 möglichen weiteren betroffenen Patienten und Angestellten die Möglichkeit, sich zu melden.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
27.10.2025
1 min.
Blu-ray und DVD zu "Weapons - Die Stunde des Verschwindens"
Weapons- Die Stunde des Verschwindens
Zum Heimkinostart der Horrorsensation "Weapons - Die Stunde des Verschwindens" am 30. Oktober 2025 verlosen wir eine Blu-ray und eine DVD
Agentur (Gewinnspiel)
18:04 Uhr
1 min.
Hurrikan "Melissa" in Jamaika auf Land getroffen
Hurrikan "Melissa" hat Jamaika erreicht.
Hurrikan "Melissa" hat den Karibikstaat Jamaika erreicht. Als Hurrikan der höchsten Kategorie 5 traf "Melissa" an der Südküste des Inselstaates auf Land, wie das US-Hurrikanzentrum NHC in Miami...
27.10.2025
5 min.
Fichtelberg knackt Preisgrenze: So teuer wird Skifahren im Erzgebirge
Skifahrer an den Schleppliften am Fichtelberg. Nach einem Jahr Pause wird nun bei den Tickets wieder an der Preisschraube gedreht.
In den Wintersportgebieten in Sachsen und Böhmen laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison. In Oberwiesenthal startet eine Großinvestition. Wo werden die Lifte zuerst öffnen?
Oliver Hach
20.10.2025
1 min.
Blu-rays von "Hellboy: The Crooked Man"
Hellboy: The Crooked Man
Zum Heimkinostart am 23. Oktober 2025 verlosen wir drei Blu-rays
Agentur (Gewinnspiel)
Mehr Artikel