Blu-ray und DVD zu "Together - Unzertrennlich"

Mit feinem Gespür für psychologische Spannung erzählt "Together - Unzertrennlich" einen raffinierten Horrorfilm, der das Thema Beziehung auf ungewohnte Weise neu verhandelt. Verkörpert wird das zentrale Paar von Alison Brie und Dave Franco.



Zum Inhalt:

Ein Haus in der Abgeschiedenheit, die Stille der Natur. Für Millie und Tim soll es ein Neuanfang sein. Weit weg vom alten Leben suchen sie Ruhe, Nähe und einen Moment des Durchatmens. Doch was als Rückzug beginnt, nimmt eine unheimliche Wendung. Was als Neuanfang gedacht war, wird zu einem Kampf gegen eine unaufhaltsame Verwandlung und gegen das, was sie einst waren.

